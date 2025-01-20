Тамбиев о поражении от «Ак Барса»: «Сложный матч, забрал много эмоций и сил. Не хватило гола в большинстве, еще и умудрились пропустить»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Клуб из Владивостока потерпел поражение в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2 Б).

«Сложный матч, нервный, забрал много эмоций и сил. Ребята выкладывались, это было видно, самоотдача на высоком уровне. По качеству игры и ее содержанию за два матча одно очко – это мало, мы наиграли и наработали на большее.

Спасибо болельщикам за поддержку, приятно играть при полных трибунах. Психологическое состояние после такого поражения? В этой лиге ты всегда работаешь под давлением, и игроки должны с этим справляться. Лига сильная, проходных соперников нет, все матчи упорные. Нужно в каждой игре тратить максимум сил и эмоций.

Чего не хватило? Гола в большинстве. В концовке играли «пять на четыре», в овертайме – «четыре на три». Еще и в большинстве умудрились пропустить. Как минимум одно [большинство] нужно было реализовывать. Где-то не хватает последнего броска, где-то шайба срывается или вратарь соперника хорошо играет – это тонкая грань, нюансы», – сказал Тамбиев .