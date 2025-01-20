Карпухин о «России 25»: «Игры за сборную всегда важнее, чем за клуб. Работа выстроена так же, как в СКА. Наверное, она эффективна, раз мы выиграли Кубок Первого канала»
В декабре сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала, обыграв команды легионеров КХЛ (4:1), Беларуси (4:3 ОТ) и Казахстана (3:1).
– Как было с тренировками в сборной России?
– Работа выстроена так же, как и в СКА: те же требования, те же упражнения. Каких-то кардинальных различий нет.
Наверное, она эффективна, раз в последнем розыгрыше мы выиграли Кубок Первого канала.
Вообще, в играх за сборную все выкладываются на 100%. Такие турниры, как Кубок Первого канала, – очень сложные.
Ты должен задействовать дополнительные резервы организма, чтобы обязательно победить. Это может сказаться по ходу сезона: на физической подготовке, концентрации и прочем.
Сейчас мы видим, что многие ребята, игравшие в декабре за сборную, получили травмы: Евгений Кузнецов, Илья Сафонов, Виталий Абрамов.
Но жаловаться не приходится. Игры за сборную всегда важнее, чем за клуб, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
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