Карпухин о «России 25»: «Игры за сборную всегда важнее, чем за клуб. Работа выстроена так же, как в СКА. Наверное, она эффективна, раз мы выиграли Кубок Первого канала»

Илья Карпухин рассказал о важности выступлений за сборную России.

В декабре сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала, обыграв команды легионеров КХЛ (4:1), Беларуси (4:3 ОТ) и Казахстана (3:1).

– Как было с тренировками в сборной России?

– Работа выстроена так же, как и в СКА: те же требования, те же упражнения. Каких-то кардинальных различий нет.

Наверное, она эффективна, раз в последнем розыгрыше мы выиграли Кубок Первого канала.

Вообще, в играх за сборную все выкладываются на 100%. Такие турниры, как Кубок Первого канала, – очень сложные.

Ты должен задействовать дополнительные резервы организма, чтобы обязательно победить. Это может сказаться по ходу сезона: на физической подготовке, концентрации и прочем.

Сейчас мы видим, что многие ребята, игравшие в декабре за сборную, получили травмы: Евгений Кузнецов, Илья Сафонов, Виталий Абрамов.

Но жаловаться не приходится. Игры за сборную всегда важнее, чем за клуб, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.