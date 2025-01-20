Илья Карпухин: «СКА играет в интенсивный хоккей – в чужой зоне в давление идет вся пятерка. Это очень зрелищный хоккей, требующий идеальных физических кондиций»
Команда находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.
– Приближается конец регулярного чемпионата КХЛ. В каком режиме сейчас живет команда? Как готовится к плей-офф?
– Мы все понимаем, что последние матчи сложились не так, как нам бы хотелось.
Конечно, хотим переломить эту ситуацию, и сделать это может только команда. Уверен, это нас закалит, сделает сильнее. У команды есть огромный потенциал, который мы сможем раскрыть ближе к плей-офф.
Вся команда хочет забраться как можно выше в турнирной таблице, однако самая важная часть начинается после регулярного чемпионата.
СКА играет в интенсивный хоккей, где при потере шайбы в чужой зоне в высокое давление идет вся пятерка. Это очень зрелищный хоккей, который требует идеальных физических кондиций.
Мы набираем их по ходу сезона, тренерский штаб делает все, чтобы минимизировать количество ошибок в игре, чтобы подойти к решающим матчам сезона в оптимальной форме – игровой и физической, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
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