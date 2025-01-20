«Северсталь» проведет домашнюю серию. Поддержите «сталеваров» на арене!

Впереди у «Северстали» домашняя серия из двух игр.

«Сталевары» сыграют 21 января, в 19:00, с ЦСКА. 23 января, в 19:00, команда проведет матч против «Куньлуня».

Обе встречи пройдут в «Ледовом дворце».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .