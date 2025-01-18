Вайсфельд о ЦСКА: «Выигрывали матчи, которые не должны были. Показывали не самую лучшую игру, но очки набирали. Гурьянов забивал 30 голов за сезон, Охотюк – игрок основы НХЛ, но подвигов не совершают»
Команда тренера Ильи Воробьева находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции.
– Можно говорить о том, что ЦСКА снова в кризисе?
– Я обратил внимание на такой момент: они выигрывали много матчей, которые не должны были. Показывали не самую лучшую игру, но очки набирали.
И это очень важный момент с точки зрения плей-офф. Я бы не сказал, что ЦСКА впечатлил.
Летние приобретения на бумаге выглядели очень внушительно, но эти ребята не оправдывают тех ожиданий, которые возлагались на них в начале сезона. Может, я ошибаюсь, но мое мнение такое.
– Потому что эти игроки не были в Северной Америке на ведущих ролях?
– Все равно это игроки были достаточно заметные. Денис Гурьянов все-таки по 30 шайб забрасывал за сезон.
Никита Охотюк – игрок основного состава клуба НХЛ. Я не могу сказать, что они плохо играют, но подвигов пока не совершают.
Хотя, может быть, в плей-офф что-то покажут, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
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