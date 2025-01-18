Вайсфельд о ЦСКА: «Выигрывали матчи, которые не должны были. Показывали не самую лучшую игру, но очки набирали. Гурьянов забивал 30 голов за сезон, Охотюк – игрок основы НХЛ, но подвигов не совершают»

Леонид Вайсфельд поделился размышлениями касательно игры ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда тренера Ильи Воробьева находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции.

– Можно говорить о том, что ЦСКА снова в кризисе?

– Я обратил внимание на такой момент: они выигрывали много матчей, которые не должны были. Показывали не самую лучшую игру, но очки набирали.

И это очень важный момент с точки зрения плей-офф. Я бы не сказал, что ЦСКА впечатлил.

Летние приобретения на бумаге выглядели очень внушительно, но эти ребята не оправдывают тех ожиданий, которые возлагались на них в начале сезона. Может, я ошибаюсь, но мое мнение такое.

– Потому что эти игроки не были в Северной Америке на ведущих ролях?

– Все равно это игроки были достаточно заметные. Денис Гурьянов все-таки по 30 шайб забрасывал за сезон.

Никита Охотюк – игрок основного состава клуба НХЛ. Я не могу сказать, что они плохо играют, но подвигов пока не совершают.

Хотя, может быть, в плей-офф что-то покажут, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.