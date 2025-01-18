Ротенберг о годовщине прорыва блокады Ленинграда: «Гордимся, что живем в городе, ставшем символом несгибаемой воли. Слава героям Ленинграда!»

Роман Ротенберг высказался о годовщине прорыва блокады Ленинграда.

«Один из самых важных дней в истории нашего родного города. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда, соединившись юго-западнее Шлиссельбурга. Впереди оставался еще год непростых боев, но важнейший шаг к освобождению был сделан. Сегодняшний день – повод еще раз сказать спасибо всем жителям Ленинграда, сохранившим город и продолжавшим помогать фронту несмотря на все сложности блокадной жизни.

Сказать спасибо Красной армии, всем солдатам и командирам, которые держали оборону и освобождали нашу страну. Восхититься стойкостью и героизмом людей, поблагодарить выживших и почтить память погибших. Гордимся, что живем в городе, ставшем символом несгибаемой воли. Слава героям Ленинграда!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.