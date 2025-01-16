Макдэвид травмировал Юханссона, ударив локтем в лицо форварду «Миннесоты». Миддлтон заявил: «Это бред. Мне все равно, что он лучший хоккеист в мире»

Коннор Макдэвид нанес травму Маркусу Юханссону.

«Миннесота » уступила «Эдмонтону » (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Уайлд» Маркус Юханссон не смог доиграть встречу из-за травмы, полученной во втором периоде при счете 3:3.

В ходе позиционной атаки «Ойлерс» Коннор Макдэвид , проезжавший рядом с Юханссоном, слегка выставил локоть и задел лицо соперника.

Арбитры не усмотрели нарушения со стороны канадца в этом эпизоде.

«Это бред. Понимаю, что у арбитров тяжелая работа, но это был наступательно-оборонительный прием. Мне все равно, что он лучший хоккеист в мире», – сказал хоккеист «Миннесоты» Джейкоб Миддлтон.