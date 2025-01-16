Макдэвид травмировал Юханссона, ударив локтем в лицо форварду «Миннесоты». Миддлтон заявил: «Это бред. Мне все равно, что он лучший хоккеист в мире»
Коннор Макдэвид нанес травму Маркусу Юханссону.
«Миннесота» уступила «Эдмонтону» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Уайлд» Маркус Юханссон не смог доиграть встречу из-за травмы, полученной во втором периоде при счете 3:3.
В ходе позиционной атаки «Ойлерс» Коннор Макдэвид, проезжавший рядом с Юханссоном, слегка выставил локоть и задел лицо соперника.
Арбитры не усмотрели нарушения со стороны канадца в этом эпизоде.
«Это бред. Понимаю, что у арбитров тяжелая работа, но это был наступательно-оборонительный прием. Мне все равно, что он лучший хоккеист в мире», – сказал хоккеист «Миннесоты» Джейкоб Миддлтон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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