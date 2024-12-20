Дементьев о матче СКА и «Монреаля»: «Переговоры ведутся достаточно давно. Третьяк этим делом занимался»
Алексей Дементьев оценил возможность проведения матча между СКА и «Монреалем».
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее заявил о возможности проведения матча с «Монреалем».
«Я считаю, что это реально. Я очень рад тому, что это дело официально озвучили.
Я знаю, что переговоры ведутся достаточно давно, что Владислав Александрович Третьяк этим делом занимался. Это уже тянется в течение года.
Так что я очень рад тем контактам, которые появились, и тем возможностям, которые могут открыться», – сказал агент Алексей Дементьев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем