Дементьев о матче СКА и «Монреаля»: «Переговоры ведутся достаточно давно. Третьяк этим делом занимался»

Алексей Дементьев оценил возможность проведения матча между СКА и «Монреалем».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ранее заявил о возможности проведения матча с «Монреалем ».

«Я считаю, что это реально. Я очень рад тому, что это дело официально озвучили.

Я знаю, что переговоры ведутся достаточно давно, что Владислав Александрович Третьяк этим делом занимался. Это уже тянется в течение года.

Так что я очень рад тем контактам, которые появились, и тем возможностям, которые могут открыться», – сказал агент Алексей Дементьев.