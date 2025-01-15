Коннор с хет-триком и 4 очками, Стэмкос с дублем и Станковен с 3 баллами – звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трех звезд игрового дня.

Третьей звездой назван нападающий «Далласа » Логан Станковен , который набрал 3 (2+1) очка в матче против «Торонто» (4:1).

Второй звездой стал форвард «Нэшвилла » Стивен Стэмкос – в его активе 3 (2+1) балла за результативность в игре с «Вегасом» (5:3).

Первой звездой признан нападающий «Виннипега » Кайл Коннор, отметившийся хет-триком и 4 (3+1) очками в матче против «Ванкувера» (6:1).