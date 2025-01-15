Хатсон набрал 0+3 в матче с «Ютой». Защитник «Монреаля» с 35 очками лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая Мичкова и Селебрини на 4 балла
Лэйн Хатсон набрал три очка в матче против «Юты».
«Монреаль» выиграл со счетом 4:3 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
20-летний защитник канадского клуба Лэйн Хатсон сделал три результативные передачи при полезности «плюс 3» при игровом времени 21:41 (3:54 – в большинстве, 0:08 – в меньшинстве).
В нынешнем сезоне американец набрал 35 (3+32) очков в 43 матчах регулярного чемпионата.
В гонке бомбардиров среди новичков Хатсон опережает Матвея Мичкова и Макклина Селебрини, в активе которых по 31 очку.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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