Хатсон набрал 0+3 в матче с «Ютой». Защитник «Монреаля» с 35 очками лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая Мичкова и Селебрини на 4 балла

Лэйн Хатсон набрал три очка в матче против «Юты».

«Монреаль » выиграл со счетом 4:3 в игре регулярного чемпионата НХЛ .

20-летний защитник канадского клуба Лэйн Хатсон сделал три результативные передачи при полезности «плюс 3» при игровом времени 21:41 (3:54 – в большинстве, 0:08 – в меньшинстве).

В нынешнем сезоне американец набрал 35 (3+32) очков в 43 матчах регулярного чемпионата.

В гонке бомбардиров среди новичков Хатсон опережает Матвея Мичкова и Макклина Селебрини , в активе которых по 31 очку.