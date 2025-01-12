Кузьменко не забил в 28-м матче подряд. У форварда «Калгари» 1 бросок в створ в последних 8 играх
Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 28 игр.
Форвард «Калгари» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (2:1).
В активе 28-летнего россиянина 10 (1+9) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 14:57.
В последних 8 матчах в активе Кузьменко 1 результативная передача и только 1 бросок в створ.
Сегодня Андрей (11:43, 1:34 – в большинстве, «0») 2 раза бросил мимо створа, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем