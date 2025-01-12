Кузьменко не забил в 28-м матче подряд. У форварда «Калгари» 1 бросок в створ в последних 8 играх

Андрей Кузьменко продлил безголевую серию до 28 игр.

Форвард «Калгари » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (2:1).

В активе 28-летнего россиянина 10 (1+9) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 14:57.

В последних 8 матчах в активе Кузьменко 1 результативная передача и только 1 бросок в створ.

Сегодня Андрей (11:43, 1:34 – в большинстве, «0») 2 раза бросил мимо створа, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.