Деанджело набрал «минус 5» за полезность в последних 3 матчах за СКА. Очков у защитника нет 4 игры подряд
Энтони Деанджело имеет отрицательную полезность три матча подряд.
Защитник СКА не отметился результативными действиями при полезности «минус 1» в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4 ОТ).
Американец провел на льду 26 минут и 46 секунд.
8 января, когда СКА проиграл «Спартаку» (0:5), Энтони Деанджело завершил встречу с полезностью «минус 2».
После этого 11 января хоккеист набрал «минус 2» в матче с «Динамо» (4:5), причем был отправлен в запас после второго периода по решению тренерского штаба команды.
Деанджело не набрал ни одного очка в четырех предыдущих матчах СКА. В его активе 32 (6+26) очков в 34 матчах при общей полезности «плюс 15».
Радулов весь матч издевался над Деанджело. Наказание от Ротенберга совсем не помогло
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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