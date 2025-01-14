Деанджело набрал «минус 5» за полезность в последних 3 матчах за СКА. Очков у защитника нет 4 игры подряд

Энтони Деанджело имеет отрицательную полезность три матча подряд.

Защитник СКА не отметился результативными действиями при полезности «минус 1» в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива » (3:4 ОТ).

Американец провел на льду 26 минут и 46 секунд.

8 января, когда СКА проиграл «Спартаку» (0:5), Энтони Деанджело завершил встречу с полезностью «минус 2».

После этого 11 января хоккеист набрал «минус 2» в матче с «Динамо» (4:5), причем был отправлен в запас после второго периода по решению тренерского штаба команды.

Деанджело не набрал ни одного очка в четырех предыдущих матчах СКА. В его активе 32 (6+26) очков в 34 матчах при общей полезности «плюс 15».

Радулов весь матч издевался над Деанджело. Наказание от Ротенберга совсем не помогло