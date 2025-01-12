Козырев о 2:1 с «Витязем»: «У соперника хороший подбор исполнителей, которые играют на контратаках. Нашей задачей было минимизировать их»
Андрей Козырев высказался после матча против «Витязя» (2:1).
«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Встречались с очень сильным соперником с хорошим подбором исполнителей, которые играют на контратаках. Нашей задачей было минимизировать эти контратаки.
В третьем периоде, который шел с переменным успехом, по сути, игра шла до гола, мы этот гол забили», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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