Козырев о 2:1 с «Витязем»: «У соперника хороший подбор исполнителей, которые играют на контратаках. Нашей задачей было минимизировать их»

Андрей Козырев высказался после матча против «Витязя» (2:1).

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Встречались с очень сильным соперником с хорошим подбором исполнителей, которые играют на контратаках. Нашей задачей было минимизировать эти контратаки.

В третьем периоде, который шел с переменным успехом, по сути, игра шла до гола, мы этот гол забили», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.