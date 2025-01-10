Тамбиев о 3:4 с «Автомобилистом»: «Адмирал» играл неплохо два периода. На концовку нас не хватило»
Леонид Тамбиев оценил поражение «Адмирала» от «Автомобилиста» (3:4).
«Играли сегодня неплохо два периода. На концовку нас не хватило, перед четвертым голом шайба в судью попала, осталась в зоне, должна была дойти до нашего крайнего нападающего. Несчастный случай, с которого пошел гол. В концовке такие броски надо блокировать, игрок его не заблокировал.
В принципе неплохая игра, но в третьем периоде «Автомобилист» добавил, в концовке уже не так бегали, как первые два периода», – сказал тренер «Адмирала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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