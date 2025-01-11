Форвард «Калгари» Зари выбыл на неопределенный срок из-за травмы – команда в одном балле от зоны плей-офф. Он набрал 22 очка в 40 матчах сезона

Коннор Зари выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

У хоккеиста повреждение колена. Нападающему «Калгари» не потребуется операция.

Коннор Зари получил повреждение в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:2 ОТ), который прошел 8 января.

В нынешнем сезоне форвард набрал 22 (10+12) очков в 40 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 16:18.

«Калгари » отстает на один балл от зоны плей-офф в Западной конференции, находясь на 9-м месте и имея в активе 45 очков в 46 матчах.