Бедард продлил серию с очками до 9 матчей. 19-летний форвард «Чикаго» набрал 99 очков в НХЛ
Коннор Бедард продлил результативную серию до девяти матчей.
Нападающий «Чикаго» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:5).
18-летний канадец набрал очки в девятом матче подряд. В рамках этой серии на его счету 4 гола и 8 передач.
На данный момент Коннор Бедард имеет в активе 99 (33+66) очков в 110 матчах в НХЛ.
В этом сезоне хоккеист набрал 38 (11+27) очков при полезности «минус 16» в 42 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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