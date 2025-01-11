Бедард продлил серию с очками до 9 матчей. 19-летний форвард «Чикаго» набрал 99 очков в НХЛ

Коннор Бедард продлил результативную серию до девяти матчей.

Нападающий «Чикаго » сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта » (3:5).

18-летний канадец набрал очки в девятом матче подряд. В рамках этой серии на его счету 4 гола и 8 передач.

На данный момент Коннор Бедард имеет в активе 99 (33+66) очков в 110 матчах в НХЛ.

В этом сезоне хоккеист набрал 38 (11+27) очков при полезности «минус 16» в 42 матчах чемпионата.