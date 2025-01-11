Чибриков стал 3-й звездой матча против «Гранд Рэпидс» – он набрал 1+1. У форварда фарм-клуба «Виннипега» 17 очков в 27 играх в АХЛ
Никита Чибриков признан третьей звездой матча в АХЛ.
«Манитоба» обыграла «Гранд Рэпидс» (3:2) в игре регулярного чемпионата АХЛ.
Нападающий команды Никита Чибриков забил гол и сделал результативную передачу при полезности «минус 1» и шести бросках по воротам.
Россиянина признали третьей звездой встречи.
В нынешнем сезоне Чибриков набрал 17 (7+10) очков в 27 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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