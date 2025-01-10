Артюхин про 0:5 СКА: «Отвратительная игра защитников, нападающие не помогли. Клуб усилился, классные приобретения, но надо наладить игру в обороне»

Евгений Артюхин высказался по поводу игры СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила Спартаку (0:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

11 января СКА сыграет на выезде против «Динамо».

«СКА должен реабилитироваться после 0:5 от «Спартака ». Они приедут в Москву в боевом настроении, покажут свой хоккей и захотят выиграть.

Единственное, что приходит в голову по игре со «Спартаком» – отвратительная игра защитников в обороне, и нападающие не помогли.

СКА здорово усилился защитниками, классные приобретения, но надо наладить игру в обороне», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин .