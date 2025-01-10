  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин про 0:5 СКА: «Отвратительная игра защитников, нападающие не помогли. Клуб усилился, классные приобретения, но надо наладить игру в обороне»
14

Артюхин про 0:5 СКА: «Отвратительная игра защитников, нападающие не помогли. Клуб усилился, классные приобретения, но надо наладить игру в обороне»

Евгений Артюхин высказался по поводу игры СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила Спартаку (0:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

11 января СКА сыграет на выезде против «Динамо».

«СКА должен реабилитироваться после 0:5 от «Спартака». Они приедут в Москву в боевом настроении, покажут свой хоккей и захотят выиграть.

Единственное, что приходит в голову по игре со «Спартаком» – отвратительная игра защитников в обороне, и нападающие не помогли.

СКА здорово усилился защитниками, классные приобретения, но надо наладить игру в обороне», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЕвгений Артюхин
logoКХЛ
logoСКА
logoДинамо Москва
logoСпартак
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симашев о скучном хоккее «Локомотива»: «Да без разницы! Если скажут «автобус» – ну ладно. Обыграйте нас сначала, а потом что-то говорите»
9сегодня, 12:10
Владимир Крикунов: «Недомански сбежал в Канаду, перебежчик, а сейчас стал патриотом. Наш «примитивный» Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет»
12сегодня, 11:55
КХЛ. «Салават» в гостях у «Нефтехимика», «Динамо» Минск примет «Сибирь», «Локомотив» против «Спартака», «Куньлунь» сыграет с ЦСКА
55сегодня, 11:50
Майк Кнубл: «Овечкин продолжает играть в хоккей с наслаждением, хотя с возрастом оно немного утихает. Победа в Кубке Стэнли стала важным достижением для него»
сегодня, 11:10
Чемпион мира-1972 Вацлав Недомански: «Русские – примитивная нация, за исключением писателей и композиторов»
66сегодня, 10:50
Гендиректор «Барыса» о детском хоккее: «У нас нет ни одного воспитанника среди хоккеистов НХЛ. Шведская школа – одна из лучших в мире, там запрещено играть на результат»
6сегодня, 10:15
Губернатор Рязанской области: «Выйти в КХЛ не сложно – нужно вложить большие средства, купить легионеров. Ничего, кроме денег, не нужно. Важнее создать систему подготовки»
12сегодня, 09:51
Бабаев о том, что его называют королем хоккейного бизнеса в России: «Не может льстить – потому что это правда. Кем бы ни был человек – уборщиком, руководителем – я со всеми здороваюсь за руку»
11сегодня, 09:41
«Предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин». Недомански о погоне в НХЛ
91сегодня, 09:30
Василий Подколзин: «Макдэвид наберет 2000 очков, думаю. Сейчас еще подпишет контракт на 8 лет, а потом еще на 8»
15сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Эдмонтона» не назвал сроки восстановления Эвандера Кэйна. Форвард перенес операцию в сентябре
15 минут назад
Фастовский о телефоне Дыняка на льду: «Нужно было бы дать по башке, оштрафовать, будь это в моей команде. Все сейчас помешаны на гаджетах, но не до такой же степени»
127 минут назад
Василий Подколзин: «Не скажу, что у Макдэвида суперчистое питание – может съесть суши, не удивлюсь, если может съесть бургер. Было удивительно, что он однажды заказал чай на ужин»
441 минуту назад
«Нью-Джерси» интересуется форвардом «Монреаля» Эвансом. Он набрал 23 очка в 40 матчах сезона НХЛ
551 минуту назад
Рантанен забил 25 голов в 5 сезонах подряд – второй показатель в истории «Колорадо». Сакик делал это 9 сезонов подряд
сегодня, 11:30
Пилипенко ощущает рост цен: «Бензин стал гораздо дороже. Невозможно не обращать внимания на это»
1сегодня, 10:55
Форварда «Сиэтла» Спронга не забрали с драфта отказов. Он набрал 2 очка в 10 матчах сезона НХЛ
3сегодня, 10:45
Бояркин подписал 3-летний контракт с «Барысом». Вратарь отражает 93,2% бросков при трех шатаутах в этом сезоне
1сегодня, 10:05
Пойнт – 6-й хоккеист в истории «Тампы» с 600 очками в НХЛ. Перед ним идет Хедман (758), лидирует Стэмкос (1137)
3сегодня, 08:55
«Айлендерс» не забили в большинстве 21 раз подряд. У команды Руа худшая реализация в НХЛ – 10,9%
4сегодня, 08:10
Рекомендуем