Бабаев о Толчинском в СКА: «Кто-то из помощников некорректно повел себя по отношению к Сергею – и пошел шлейф. Ротенберг – главный тренер, он управляет игрой»

Агент Сергея Толчинского оценил ситуацию хоккеиста в СКА.

В этом сезоне нападающий набрал 10 (4+6) очков в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 10:13.

– В этом сезоне вокруг Сергея Толчинского было много слухов по поводу его обмена.

– Его обменивать никуда не собирались. Роман Ротенберг – главный тренер, он управляет игрой.

Знаете, есть тренеры, у которых свои любимчики. В прошлом году Толчинский сумел набрать больше 50 очков и доказал, что в этой команде он не лишнее звено.

Но игроки же тоже специфичные личности, они где-то могут ошибиться, неправильно что-то сделать. Где-то им сил не хватило, где-то недоработали момент.

Но если главному тренеру неправильно преподносят информацию, она же оседает в голове, верно? После этого идут уже последствия. Я грешу на то, что кто-то из помощников некорректно повел себя по отношению к Сергею и после пошел вот это шлейф.

Но я знаю, как к Толчинскому относится Роман Борисович. Я ни разу не слышал от него насчет обмена.

Наоборот, Ротенберг говорит, что никаких сделок с его участием не будет, потому что Сергей – игрок его команды, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .