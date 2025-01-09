Бабаев о Толчинском в СКА: «Кто-то из помощников некорректно повел себя по отношению к Сергею – и пошел шлейф. Ротенберг – главный тренер, он управляет игрой»
В этом сезоне нападающий набрал 10 (4+6) очков в 34 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 10:13.
– В этом сезоне вокруг Сергея Толчинского было много слухов по поводу его обмена.
– Его обменивать никуда не собирались. Роман Ротенберг – главный тренер, он управляет игрой.
Знаете, есть тренеры, у которых свои любимчики. В прошлом году Толчинский сумел набрать больше 50 очков и доказал, что в этой команде он не лишнее звено.
Но игроки же тоже специфичные личности, они где-то могут ошибиться, неправильно что-то сделать. Где-то им сил не хватило, где-то недоработали момент.
Но если главному тренеру неправильно преподносят информацию, она же оседает в голове, верно? После этого идут уже последствия. Я грешу на то, что кто-то из помощников некорректно повел себя по отношению к Сергею и после пошел вот это шлейф.
Но я знаю, как к Толчинскому относится Роман Борисович. Я ни разу не слышал от него насчет обмена.
Наоборот, Ротенберг говорит, что никаких сделок с его участием не будет, потому что Сергей – игрок его команды, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
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