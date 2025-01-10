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  • Мичков против «Далласа»: 5-й подряд матч без очков, 2 броска, 5 потерь и «минус 3» за 16:09. У него 1+1 и «минус 17» в последних 13 играх
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Мичков против «Далласа»: 5-й подряд матч без очков, 2 броска, 5 потерь и «минус 3» за 16:09. У него 1+1 и «минус 17» в последних 13 играх

Матвей Мичков остался без очков в матче с «Далласом» и завершил его с «минус 3».

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре против «Старс» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ

В текущем сезоне у 20-летнего россиянина 29 (12+17) очков в 40 играх при полезности «минус 12». При этом в последних 13 матчах – 2 (1+1) балла при полезности «минус 17». 

Сегодня Мичков (16:09, 1:53 – в большинстве, «минус 3») отметился 2 бросками в створ (еще 1 раз промахнулся) и 1 блоком, а также допустил 5 потерь. 

Матвей по-прежнему идет вторым в гонке бомбардиров среди новичков, уступая 1 балл защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoДаллас
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