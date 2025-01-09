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Ротенберг о реализации в СКА: «Никогда не смотрю на количество бросков. Акцент – на качестве и создании голевых моментов. Нужен хоккейный интеллект»

Роман Ротенберг высказался о важности качества голевых моментов.

СКА проиграл «Спартаку» (0:5) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хотелось бы снова поднять вопрос относительно реализации. СКА бросал больше соперника: 39 на 30. Есть ли какой-то фарт, что «Спартак» забросил 5, или же наоборот – СКА где-то не повезло?

– Удачу надо заслужить. В предыдущих матчах мы заслужили удачу. И нельзя отпускать эту удачу. Здесь вопрос качества бросков. Я никогда не смотрю на количество бросков. Это может вызвать заблуждение.

Акцент именно на качестве бросков и создании голевых моментов. Мы сегодня не делали ту работу, которую делали в предыдущих играх. Не переработали соперника во всем матче. 

Мы начали хорошо, у нас были хорошие моменты. И если бы реализовали эти моменты, была бы совсем другая игра. Надо дальше тренироваться, работать и ответственнее относиться к голевым моментам и создавать эти качественные голевые моменты.

Здесь не количество, а именно качество очень важно. И к этому идет в целом современный хоккей. Можно набрасывать со всех позиций, но это будет количество бросков.

Оно может быть запредельное, но также любой бросок – это в теории может быть контратака, если соперник поймал на себя. Здесь нужна умная игра.

Нужен хоккейный интеллект, нужно находить свободные зоны. Акцентируем внимание на этой ответственности каждого игрока в плане реализации, дорожим своими моментами. Особенно в начале игры, как сегодняшний матч показал.

Много таких моментов, где мы растем как команда, когда через такие вещи проходим. И мы будем дальше усерднее работать, чтобы больше забивать и не пропускать, – сказал главный тренер СКА. 

Ротенберг после 0:5 от «Спартака»: «Давайте не обсуждать вратарей, у СКА с ними все в порядке. Встряхнули команду, в 9 из 10 раз это работает. Мы забили ноль голов, это расстраивает»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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