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Бобровский обыграл «Юту» впервые в карьере. Он стал 3-м вратарем НХЛ, одержавшим победы против 33 франшиз

Сергей Бобровский впервые в карьере обыграл «Юту» в НХЛ.

«Юта» проводит дебютный сезон в лиге. Сегодня Сергей Бобровский провел свой первый матч против команды.

Вратарь «Флориды» отразил 26 бросков из 27. «Пантерс» обыграли «Юту» со счетом 4:1.

Бобровский стал третьим вратарем НХЛ, одержавшим победы в матчах против 33 разных франшиз.

Ранее это удалось Джейку Аллену и Дарси Кюмперу.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoСергей Бобровский
logoФлорида
logoДжейк Аллен
рекорды
logoЮта
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