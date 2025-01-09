Бобровский обыграл «Юту» впервые в карьере. Он стал 3-м вратарем НХЛ, одержавшим победы против 33 франшиз
Сергей Бобровский впервые в карьере обыграл «Юту» в НХЛ.
«Юта» проводит дебютный сезон в лиге. Сегодня Сергей Бобровский провел свой первый матч против команды.
Вратарь «Флориды» отразил 26 бросков из 27. «Пантерс» обыграли «Юту» со счетом 4:1.
Бобровский стал третьим вратарем НХЛ, одержавшим победы в матчах против 33 разных франшиз.
Ранее это удалось Джейку Аллену и Дарси Кюмперу.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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