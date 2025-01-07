Бобровский признан 3-й звездой матча с «Колорадо». Вратарь «Флориды» отразил 31 из 33 бросков
Сергей Бобровский стал третьей звездой матча против «Колорадо».
«Флорида» уступила «Эвеланш» (1:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков и был признан третьей звездой встречи. Второй звездой назван Маккензи Блэквуд, первой – Девон Тэйвс.
В нынешнем сезоне Бобровский провел 27 матчей, одержал 17 побед, пропуская в среднем 2,76 шайбы и отражая 90,1% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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