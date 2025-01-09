Бобровский – 1-я звезда матча с «Ютой»: 26 сэйвов из 27, победа – 18-я в 28 играх

Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27 в матче с «Ютой» (4:1).

Вратарь «Флориды» признан первой звездой этой игры.

Россиянин одержал 18-ю победу в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 28 матчей при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,69.