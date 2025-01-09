Бобровский – 1-я звезда матча с «Ютой»: 26 сэйвов из 27, победа – 18-я в 28 играх
Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 27 в матче с «Ютой» (4:1).
Вратарь «Флориды» признан первой звездой этой игры.
Россиянин одержал 18-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 28 матчей при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,69.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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