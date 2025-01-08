Жамнов о Миронове на тренерском мостике «Спартака»: «Дебют как играющего тренера удался, можно сказать. Заявили его, чтобы был с командой, у парня есть авторитет. Он подбодрил ребят, это дало плоды, думаю»

Алексей Жамнов высказался о появлении Андрея Миронова на тренерском мостике.

«Спартак» обыграл СКА со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник московской команды Андрей Миронов , не играющий с ноября из-за травмы, появился на скамейке в качестве ассистента тренера.

– Почему решили заявить Андрея Миронова на лавку? Какое у него было в связи с этим задание? И может ли из него в будущем получиться тренер?

– Он еще играть не закончил, а вы уже его в тренеры отправляете! Заявили его, просто чтобы был с командой. Видно, что он переживает, да и в принципе, у парня есть авторитет как в раздевалке, так и у тренеров к нему.

Я думаю, что он подбодрил ребят, и это дало свои плоды. У него, можно сказать, сегодня удался дебют как играющего тренера, – заявил главный тренер «Спартака».

Миронов был помощником Жамнова в матче «Спартака» против СКА. Защитник не играет с 12 ноября из-за травмы