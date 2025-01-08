Миронов был помощником Жамнова в матче «Спартака» против СКА. Защитник не играет с 12 ноября из-за травмы

Андрей Миронов провел матч против СКА на тренерском мостике «Спартака».

Команда под руководством Алексея Жамнова одержала победу со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

30-летний защитник «Спартака » Андрей Миронов провел этот матч в качестве ассистента тренера. Последний раз Миронов выходил на лед в матче против «Локомотива» (0:2) 12 ноября. Защитник восстанавливается после травмы.

Фото: t.me/hc_spartak