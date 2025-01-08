Миронов был помощником Жамнова в матче «Спартака» против СКА. Защитник не играет с 12 ноября из-за травмы
Андрей Миронов провел матч против СКА на тренерском мостике «Спартака».
Команда под руководством Алексея Жамнова одержала победу со счетом 5:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
30-летний защитник «Спартака» Андрей Миронов провел этот матч в качестве ассистента тренера. Последний раз Миронов выходил на лед в матче против «Локомотива» (0:2) 12 ноября. Защитник восстанавливается после травмы.
Фото: t.me/hc_spartak
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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