НХЛ. «Вашингтон» примет «Ванкувер», «Чикаго» сыграет с «Колорадо», «Флорида» – с «Ютой», «Лос-Анджелес» против «Калгари»
«Вашингтон» примет «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Чикаго» сыграет с «Колорадо», «Флорида» – с «Ютой», «Лос-Анджелес» будет противостоять «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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