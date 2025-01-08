Макдэвид прервал серию из 7 игр без голов. Он набрал 16+39 в 37 матчах и идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ

Коннор Макдэвид прервал серию из 7 игр НХЛ без голов.

Капитан «Эдмонтона » забросил шайбу в матче против «Бостона» (4:0).

Он забил гол впервые за 8 игр. В двух прошлых матчах Коннор Макдэвид остался без очков.

Теперь на его счету 55 (16+39) баллов в 37 играх сезона. Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ . Лидирует Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (66 очков).