Макдэвид прервал серию из 7 игр без голов. Он набрал 16+39 в 37 матчах и идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
Коннор Макдэвид прервал серию из 7 игр НХЛ без голов.
Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу в матче против «Бостона» (4:0).
Он забил гол впервые за 8 игр. В двух прошлых матчах Коннор Макдэвид остался без очков.
Теперь на его счету 55 (16+39) баллов в 37 играх сезона. Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ. Лидирует Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (66 очков).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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