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Кучеров набрал 55 очков в 35 матчах. Форвард «Тампы» котируется третьим фаворитом на победу в гонке бомбардиров НХЛ

Букмекеры оценили шансы Никиты Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ-2024/25.

Форвард «Тампы» сделал ассист в матче с «Анахаймом». Всего россиянин набрал 55 (17+38) очков в 35 играх и идет пятым в гонке бомбардиров НХЛ. Лидер – Нэтан Маккиннон с 65 (14+51) очками.

Кучеров котируется третьим фаворитом на победу в гонке бомбардиров с коэффициентом 6.00. Первым идет Маккиннон (1.90), вторым – Коннор Макдэвид (2.62).

Ставочная вики Спортса

Сенсации-2024: «Байер» Алонсо. Без одного матча требл и кэф 13 770

Опубликовала: Венера Кравченко
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logoНэтан Маккиннон
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