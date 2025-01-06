Кучеров набрал 55 очков в 35 матчах. Форвард «Тампы» котируется третьим фаворитом на победу в гонке бомбардиров НХЛ
Букмекеры оценили шансы Никиты Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ-2024/25.
Форвард «Тампы» сделал ассист в матче с «Анахаймом». Всего россиянин набрал 55 (17+38) очков в 35 играх и идет пятым в гонке бомбардиров НХЛ. Лидер – Нэтан Маккиннон с 65 (14+51) очками.
Кучеров котируется третьим фаворитом на победу в гонке бомбардиров с коэффициентом 6.00. Первым идет Маккиннон (1.90), вторым – Коннор Макдэвид (2.62).
Сенсации-2024: «Байер» Алонсо. Без одного матча требл и кэф 13 770
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем