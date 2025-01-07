ИИХФ примет решение по участию России на ЧМ-2026 в начале февраля
ИИХФ примет решение по участию России на ЧМ-2026 в начале февраля.
Об этом заявил глава организации Люк Тардиф.
«Решение по участию на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии ИИХФ вынесет в начале февраля.
Что касается участия россиян на Олимпиаде, то решение будет выносить Международный олимпийский комитет, учитывая, что Олимпийский комитет России отстранен. Когда это [решение] будет, я не знаю», – сказал Тардиф.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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