Последняя команда Востока отстает на 6 очков от зоны плей-офф НХЛ. Отставание аутсайдера Запада – 17 баллов

16-я команда Восточной конференции отстает на 6 очков от зоны плей-офф НХЛ.

На данный момент таблицу Востока замыкает «Баффало », который имеет в активе 35 баллов в 41 матче.

Перед ними идут такие команды, как «Айлендерс » (37 очков), «Рейнджерс » (37), «Детройт » (38), «Филадельфия » (39), «Коламбус » (40), «Оттава » (40), и «Питтсбург » (41).

На восьмой строчке в конференции находится «Монреаль» (41), на седьмой – «Тампа » (42), на шестой – «Бостон » (45).

Разница между последней командой Западной конференции и зоной плей-офф составляет 17 очков. Таблицу конференции замыкает «Чикаго» (28 очков), «Ванкувер» идет 8-м (45 очков).

Таблица НХЛ