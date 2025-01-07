Последняя команда Востока отстает на 6 очков от зоны плей-офф НХЛ. Отставание аутсайдера Запада – 17 баллов
16-я команда Восточной конференции отстает на 6 очков от зоны плей-офф НХЛ.
На данный момент таблицу Востока замыкает «Баффало», который имеет в активе 35 баллов в 41 матче.
Перед ними идут такие команды, как «Айлендерс» (37 очков), «Рейнджерс» (37), «Детройт» (38), «Филадельфия» (39), «Коламбус» (40), «Оттава» (40), и «Питтсбург» (41).
На восьмой строчке в конференции находится «Монреаль» (41), на седьмой – «Тампа» (42), на шестой – «Бостон» (45).
Разница между последней командой Западной конференции и зоной плей-офф составляет 17 очков. Таблицу конференции замыкает «Чикаго» (28 очков), «Ванкувер» идет 8-м (45 очков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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