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Васильев о недопуске россиян: «Все это закончится после СВО. Трамп сверху прикажет, что делать – в IBU и других федерациях быстренько пойдут выполнять указания»

Дмитрий Васильев считает, что Дональд Трамп сможет повлиять на политику IBU.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов.

«Все это закончится после окончания СВО. Как только это случится, Трамп (победивший на выборах президента США – Спортс’’) сверху им прикажет, что делать. Это будет именно в приказном порядке, и они быстренько там в IBU и в других федерациях пойдут выполнять указания. Уверен, что все так и произойдет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Ранее в IBU сообщили, что вопрос о допуске российских спортсменов не планируют рассматривать в ближайшее время.

«Это нарушение всех законов. Они не имеют права быть карающим органом, это вне компетенции исполкома IBU. Это они выдумывают от себя что-то. Неважно, какие условия они просят. У них нет такой компетенции рассуждать на политические темы и кого-то карать или миловать. Это превышение полномочий.

В конституции IBU вообще нет таких критериев, не очень понятно, по каким параметрам они оценивают вовлеченность в СВО. Хотелось бы узнать, где они взяли условия, на основании которых принимаются решения.

Это исключительно самодеятельность некоторых русофобов, которым без разницы, выполнишь ты эти условия или нет. Они найдут вторые, третьи, двадцатые. Это все лукавство и беззаконие. В их компетенцию входит только развитие и популяризация спорта, а не политика», – заявил Васильев.

IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Политика
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