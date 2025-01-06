«Рейнджерс» забрали Калиева с драфта отказов. Форвард не играл за «Лос-Анджелес» в НХЛ в этом сезоне
Артур Калиев продолжит карьеру в Нью-Йорке.
«Рейнджерс» объявили о подписании 23-летнего нападающего. Хоккеиста забрали с драфта отказов, куда он был помещен «Лос-Анджелесом».
На счету Калиева 188 матчей в НХЛ и 71 (35+36) очко. В текущем сезоне он выступал в АХЛ и в пяти матчах забросил одну шайбу и сделал один ассист.
Артур был выбран «Кингс» во втором раунде драфта НХЛ в 2019-м под общим 33-м номером. Соглашение с зарплатой 825 тысяч долларов рассчитано до конца текущего сезона.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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