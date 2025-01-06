«Рейнджерс» забрали Калиева с драфта отказов. Форвард не играл за «Лос-Анджелес» в НХЛ в этом сезоне

Артур Калиев продолжит карьеру в Нью-Йорке.

«Рейнджерс » объявили о подписании 23-летнего нападающего. Хоккеиста забрали с драфта отказов, куда он был помещен «Лос-Анджелесом ».

На счету Калиева 188 матчей в НХЛ и 71 (35+36) очко. В текущем сезоне он выступал в АХЛ и в пяти матчах забросил одну шайбу и сделал один ассист.

Артур был выбран «Кингс» во втором раунде драфта НХЛ в 2019-м под общим 33-м номером. Соглашение с зарплатой 825 тысяч долларов рассчитано до конца текущего сезона.