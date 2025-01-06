«Юта» забрала Десимона с драфта отказов «Нью-Джерси». Защитник сыграл 12 матчей в АХЛ в этом сезоне

Ник Десимон перешел в «Юту» из «Нью-Джерси».

Клуб из Солт-Лейк-Сити забрал 30-летнего защитника с драфта отказов «Дэвилс».

В нынешнем сезоне Ник Десимон не сыграл ни одного матча за «Нью-Джерси » в регулярном чемпионате НХЛ .

В АХЛ хоккеист провел 12 матчей за «Ютику» в регулярном чемпионате и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 10».