«Юта» забрала Десимона с драфта отказов «Нью-Джерси». Защитник сыграл 12 матчей в АХЛ в этом сезоне
Ник Десимон перешел в «Юту» из «Нью-Джерси».
Клуб из Солт-Лейк-Сити забрал 30-летнего защитника с драфта отказов «Дэвилс».
В нынешнем сезоне Ник Десимон не сыграл ни одного матча за «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.
В АХЛ хоккеист провел 12 матчей за «Ютику» в регулярном чемпионате и набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 10».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Юты»
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