Леонтьев про 2:1 с «Сибирью»: «Нефтехимик» играл с прямым конкурентом, давление чувствовалось. Нерв прошелся сквозь поединок»
Олег Леонтьев доволен победой над «Сибирью» (2:1).
«Сегодня мы играли против прямого конкурента, поэтому давление со стороны соперника чувствовалось. Матч был важным как для нас, так и для гостей. Поэтому накал и нерв прошелся сквозь этот поединок.
Неплохие скорости были, создавали моменты. Мы сразу сравняли счет после пропущенного гола. Наверное, этот момент стал ключевым. Ибо вторая шайба с нашей стороны была заброшена на эмоциях. Мы играли строго и дисциплинированно.
Поздравляю всех с победой! Также поздравляю болельщиков, которые сегодня пришли на игру. Их было слышно», – заявил главный тренер «Нефтехимика».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем