Леонтьев про 2:1 с «Сибирью»: «Нефтехимик» играл с прямым конкурентом, давление чувствовалось. Нерв прошелся сквозь поединок»

Олег Леонтьев доволен победой над «Сибирью» (2:1).

«Сегодня мы играли против прямого конкурента, поэтому давление со стороны соперника чувствовалось. Матч был важным как для нас, так и для гостей. Поэтому накал и нерв прошелся сквозь этот поединок.

Неплохие скорости были, создавали моменты. Мы сразу сравняли счет после пропущенного гола. Наверное, этот момент стал ключевым. Ибо вторая шайба с нашей стороны была заброшена на эмоциях. Мы играли строго и дисциплинированно.

Поздравляю всех с победой! Также поздравляю болельщиков, которые сегодня пришли на игру. Их было слышно», – заявил главный тренер «Нефтехимика ».