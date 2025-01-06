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  • Ротенберг о результативности СКА: «Лично хочу найти эффективные голевые розыгрыши. В КХЛ тренеры высокой квалификации – все умные. Мы еще не увидели наши лучшие игры в атаке»
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Ротенберг о результативности СКА: «Лично хочу найти эффективные голевые розыгрыши. В КХЛ тренеры высокой квалификации – все умные. Мы еще не увидели наши лучшие игры в атаке»

Роман Ротенберг высказался относительно средней результативности СКА.

СКА обыграл «Витязь» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– 800-я победа СКА в КХЛ. Три ведущих нападающих сейчас травмированы, но команда все равно уверенно продолжает много забивать. Сумасшедшая цифра – 3,78 гола в среднем за игру. В чем секрет?

– Тренировочный процесс. Работа каждого. Выполнение заданий на матч. Игровая дисциплина. Я, конечно, не буду раскрывать всех секретов. Это будет неправильно.

Но мы имеем много вариантов развития атаки. Очень много разных вариантов. Мы еще не увидели наши лучшие игры в атаке. У нас есть еще больше вариантов по развитию атаки.

И я считаю, это то, над чем мы будем еще лучше работать. Интереснее, когда у команды есть много разных вариантов развития атаки. Это и атаки с ходу, это позиционная атака. В зависимости от соперника. И это и есть ключ, и есть ответ на ваш вопрос.

И у нас была двухтысячная шайба, двухтысячная домашняя забитая шайба. Каждый гол дается потом и кровью. Это на самом деле так, это правда.

Каждая победа дается потом и кровью. Огромная работа проделана, всей командой – коллективный труд и личный вклад каждого. Будем еще лучше работать. Мы ищем всегда. Я не просто так говорю. Это не пустые слова, что мы учимся каждый день.

Я лично хочу найти разные эффективные голевые розыгрыши. И тем интереснее, ведь если мы будем делать все одно и то же, нас будут как открытую книгу другие тренеры читать.

У нас в КХЛ тренеры очень высокой квалификации. Все очень умные, все очень хорошо понимают хоккей. Не такая простая задача. Это серьезный вызов. Но тем не менее мы понимаем, и я лично тоже понимаю, как мы еще можем найти разные варианты развития атаки, чтобы еще больше забивать.

Дальше вопрос реализации голевых моментов – я повторюсь, это то, над чем мы будем работать. Нам надо еще ответственнее относиться к голевым моментам и дорожить этими моментами.

Каждый голевой момент – на вес золота, его нужно реализовать. Жизнь дает шансы, и здесь нельзя заигрываться с судьбой. Есть шанс, надо его реализовать. Надо к этому стремиться, делать все возможное. Удачу надо заслужить за счет работы.

За счет огромной совместной работы с ребятами мы заслужили удачу. Но эту удачу нельзя отпускать. Надо дальше работать еще больше, еще лучше, чтобы заслужить удачу в следующей игре, – сказал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoКХЛ
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