Фокс вышел на 4-е место по передачам среди защитников в истории «Рейнджерс» (284), Литч сделал 741 пас. У Адама 1+29 в этом сезоне
Адам Фокс занял четвертую позицию по передачам в истории «Рейнджерс».
Защитник нью-йоркского клуба сделал два голевых паса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (6:2).
Таким образом, Адам Фокс достиг отметки в 284 передачи (396 матчей) и расположился на четвертой позиции в истории «Рейнджерс» среди защитников, опередив Брэда Парка (283).
Третье место занимает Джеймс Патрик (363 передачи, 671 матч), второе – Рон Грешнер (431 передача, 981 матч).
Лидирует по этому показателю Брайан Лич – 741 передача в 1129 матчах.
В этом сезоне Фокс набрал 30 (1+29) очков в 39 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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