Свечников сделал передачу и 6 хитов в матче с «Питтсбургом». У него 12+16 в 40 играх
Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).
Форвард «Каролины» набрал 28-е (12+16) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 40 игр.
Сегодня за 16:46 (3:06 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 6 силовых приемов, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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