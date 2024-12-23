Свечников против «Рейнджерс»: передача, 5 бросков. У него 12+14 в 33 играх
Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче с «Рейнджерс» (3:1).
Форвард «Каролины» набрал 26-е (12+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 33 игры.
В матче с «Рейнджерс» за 16:22 (7:31 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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