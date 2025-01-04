Драйзайтль вышел на чистое 5-е месте по очкам в истории «Эдмонтона». Выше только Гретцки, Курри, Макдэвид и Мессье

Леон Драйзайтль вышел на пятое место по очкам в истории «Эдмонтона».

Форвард «Ойлерз» забил победный гол в игре с «Анахаймом» (3:2). Это 28-я шайба 29-летнего канадца в текущей регулярке НХЛ.

Дрэйзайтль обошел Глена Андерсона и занял чистое пятое место по очкам в истории «Эдмонтона», набрав 907 баллов за канадский клуб.

Выше него в этом списке только Уэйн Гретцки (1669), Яри Курри (1043), Коннор Макдэвид (1036) и Марк Мессье (1034).