Драйзайтль вышел на чистое 5-е месте по очкам в истории «Эдмонтона». Выше только Гретцки, Курри, Макдэвид и Мессье
Леон Драйзайтль вышел на пятое место по очкам в истории «Эдмонтона».
Форвард «Ойлерз» забил победный гол в игре с «Анахаймом» (3:2). Это 28-я шайба 29-летнего канадца в текущей регулярке НХЛ.
Дрэйзайтль обошел Глена Андерсона и занял чистое пятое место по очкам в истории «Эдмонтона», набрав 907 баллов за канадский клуб.
Выше него в этом списке только Уэйн Гретцки (1669), Яри Курри (1043), Коннор Макдэвид (1036) и Марк Мессье (1034).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CBC
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