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Хару и Лундквиста введут в Зал славы ИИХФ в 2025 году

ИИХФ огласил имена новых членов Зала славы.

В 2025 году в Зал славы ИИХФ войдут Здено Хара (Словакия), Хенрик Лундквист (Швеция), Франс Нильсен (Дания) и Давид Выборны (Чехия).

К ним присоединятся хоккеистки Ким Мартин-Хассон (Швеция) и Вики Сунохара (Канада), а также Кай Хиетаринта (Финляндия) в категории «Основатели».

Церемония включения в Зал славы ИИХФ состоится в день вручения медалей на чемпионате мира по хоккею среди мужчин 2025 года в Стокгольме, Швеция, 25 мая 2025 года.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ИИХФ
logoСборная Дании по хоккею
logoХенрик Лундквист
logoНХЛ
logoДавид Выборны
logoЗдено Хара
logoФранс Нильсен
logoИИХФ
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
Зал Славы ИИХФ
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