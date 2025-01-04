Хару и Лундквиста введут в Зал славы ИИХФ в 2025 году

ИИХФ огласил имена новых членов Зала славы.

В 2025 году в Зал славы ИИХФ войдут Здено Хара (Словакия), Хенрик Лундквист (Швеция), Франс Нильсен (Дания) и Давид Выборны (Чехия).

К ним присоединятся хоккеистки Ким Мартин-Хассон (Швеция) и Вики Сунохара (Канада), а также Кай Хиетаринта (Финляндия) в категории «Основатели».

Церемония включения в Зал славы ИИХФ состоится в день вручения медалей на чемпионате мира по хоккею среди мужчин 2025 года в Стокгольме, Швеция, 25 мая 2025 года.