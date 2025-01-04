У «Торпедо» 1 победа в 6 последних матчах

«Торпедо» выиграло 1 из 6 последних матчей.

Нижегородцы уступили минскому «Динамо» со счетом 0:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Начиная с 17 декабря «Торпедо» потерпело 5 поражений и одержало лишь одну победу в 6 матчах.

Команда идет на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками.