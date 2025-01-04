У «Торпедо» 1 победа в 6 последних матчах
«Торпедо» выиграло 1 из 6 последних матчей.
Нижегородцы уступили минскому «Динамо» со счетом 0:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Начиная с 17 декабря «Торпедо» потерпело 5 поражений и одержало лишь одну победу в 6 матчах.
Команда идет на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем