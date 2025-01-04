Ступак назвала Овечкина лучшим российским спортсменом 2024 года: «Надеюсь, что он скоро побьет рекорд и станет лучшим снайпером в истории НХЛ»
Юлия Ступак назвала Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2024 года.
«Кого-то одного отметить трудно, но выделю Александра Овечкина. Очень надеюсь, что он скоро побьет рекорд и станет лучшим снайпером в истории НХЛ.
В остальном, все наши спортсмены – самые лучшие. Надеюсь, что у каждого будет так, как они сами загадывают», – сказала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
39-летний нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 871-ю шайбу в НХЛ в матче с «Миннесотой» (3:4 Б). Россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (871 в 1448 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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