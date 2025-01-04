Саад сделал 1-й хет-трик за «Сент-Луис», забросив 3 шайбы подряд в матче с «Оттавой»

Брэндон Саад сделал 1-й хет-трик за «Сент-Луис».

Форвард «Блюз» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:0) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне у 32-летнего нападающего 13 (7+6) очков в 34 играх в сезоне при полезности «минус 4».

Хет-трик стал для него третьим за карьеру в лиге. При этом все 3 матча Саада с 3 шайбами были за разные команды – ранее он отличился в составе «Коламбуса» в 2016 году и в составе «Чикаго» в 2017-м.