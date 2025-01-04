Саад сделал 1-й хет-трик за «Сент-Луис», забросив 3 шайбы подряд в матче с «Оттавой»
Брэндон Саад сделал 1-й хет-трик за «Сент-Луис».
Форвард «Блюз» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:0) и был признан первой звездой.
В текущем сезоне у 32-летнего нападающего 13 (7+6) очков в 34 играх в сезоне при полезности «минус 4».
Хет-трик стал для него третьим за карьеру в лиге. При этом все 3 матча Саада с 3 шайбами были за разные команды – ранее он отличился в составе «Коламбуса» в 2016 году и в составе «Чикаго» в 2017-м.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем