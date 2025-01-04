Форвард СКА Алистров о пожеланиях на 2025 год: «СКА — побольше побед и Кубок Гагарина»
Нападающий петербургского клуба высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (6:3).
— У нас была уверенная игра. Мы чувствовали, что мы выиграем, просто пропустили шайбы. Да, такое бывает — это хоккей. Самое главное, что выиграли.
— Чувствовался ли мандраж у ЦСКА в силу их 11-матчевой победной серии?
— Нет, такого не казалось. Соперник был настроен на победу, но мы были настроены больше.
— Это было первое армейское дерби на «СКА Арене». Что можешь сказать по антуражу?
— Да, болельщиков было очень много. Спасибо им большое, чувствовалась атмосфера. Наши болельщики сегодня были как шестой игрок. Надеюсь, так и будет дальше.
— Что пожелаешь команде и болельщикам на 2025-й?
— Болельщикам — здоровья, любви, побольше хороших, радостных моментов. Нашей команде — побольше побед. Ну и Кубок Гагарина, — сказал Алистров.
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