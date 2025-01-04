Кожевников о победе СКА: «ЦСКА выглядел как настоящая машина, но игра все равно оставляет желать лучшего»

Александр Кожевников оценил победу СКА над ЦСКА (6:3).

«СКА молодцы. У них не было варианта проиграть, они бились до конца. Думаю, Роман Борисович [Ротенберг] доволен.

Тренерский штаб нашел варианты, как справиться с таким ЦСКА, который выглядел как настоящая машина. Но игра все равно оставляет желать лучшего», — сказал двукратный олимпийский чемпион.