Кожевников о победе СКА: «ЦСКА выглядел как настоящая машина, но игра все равно оставляет желать лучшего»
Александр Кожевников оценил победу СКА над ЦСКА (6:3).
«СКА молодцы. У них не было варианта проиграть, они бились до конца. Думаю, Роман Борисович [Ротенберг] доволен.
Тренерский штаб нашел варианты, как справиться с таким ЦСКА, который выглядел как настоящая машина. Но игра все равно оставляет желать лучшего», — сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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