Зубов об 1:3 от «Ак Барса»: «Хорошая игра, держала в напряжении до последней минуты. Тяжело вкатывались два периода, третий период был гораздо веселее»
Павел Зубов подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:3).
– Хорошая игра, она держала в напряжении до последней минуты. Тяжело вкатывались два периода, «Ак Барс» в них имел территориальное преимущество, владел шайбой, создавал моменты.
Третий период был гораздо веселее, порадовал зрителей. «Ак Барс» попал в пустые ворота, а мы перед этим – нет.
– Вы рано сняли вратаря, почему?
– Был определенный стандарт, если выигрываешь шайбу, то намного интереснее играть «6х4». Там так и получилось, мы создали момент, но не попали с 50 сантиметров в пустые ворота.
– Как вам игра новичков «Лады»?
– Все нормально с адаптацией, хорошо влились в коллектив. Набирают очки, радуют зрителей, – сказал и. о. главного тренера «Лады» Павел Зубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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