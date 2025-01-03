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  • Зубов об 1:3 от «Ак Барса»: «Хорошая игра, держала в напряжении до последней минуты. Тяжело вкатывались два периода, третий период был гораздо веселее»
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Зубов об 1:3 от «Ак Барса»: «Хорошая игра, держала в напряжении до последней минуты. Тяжело вкатывались два периода, третий период был гораздо веселее»

Павел Зубов подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:3).

– Хорошая игра, она держала в напряжении до последней минуты. Тяжело вкатывались два периода, «Ак Барс» в них имел территориальное преимущество, владел шайбой, создавал моменты.

Третий период был гораздо веселее, порадовал зрителей. «Ак Барс» попал в пустые ворота, а мы перед этим – нет.

– Вы рано сняли вратаря, почему?

– Был определенный стандарт, если выигрываешь шайбу, то намного интереснее играть «6х4». Там так и получилось, мы создали момент, но не попали с 50 сантиметров в пустые ворота.

– Как вам игра новичков «Лады»?

– Все нормально с адаптацией, хорошо влились в коллектив. Набирают очки, радуют зрителей, – сказал и. о. главного тренера «Лады» Павел Зубов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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logoПавел Зубов
logoАк Барс
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