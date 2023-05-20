Скворцов о финале ЧМ-2008: «Гол Ковальчука в овертайме – искра, буря, безумие. Первые минуты 3 вообще не помню, что нес в эфир»

Роман Скворцов поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2008 между сборными России и Канады.

15 лет назад сборная России выиграла чемпионат мира в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную (5:4 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил Илья Ковальчук. Главным тренером команды был Вячеслав Быков.

«Неужели 15 лет уже прошло, обалдеть...

Я по-прежнему не пересмотрел тот финал. Не поверите, всерьез опасаюсь, что не вывезут в третьем, или Ковальчук в овертайме попадет в штангу.

Та игра и мне далась нелегко. Я очень не хотел ехать на арену, меня трясло от напряжения и ответственности. А потом затрясло еще и от десятка чашек кофе, который я обычно не пью.

Наилич [ ] излучал спокойствие и безмятежность. Удивительный человек – то извергается не хуже вулкана Кракатау из-за небрежного оставления на синей линии, то не уходит в нирвану только из-за желания полюбоваться капелькой росы на лепестке какой-нибудь настурции.

Где-то в середине третьего периода из Москвы стали поступать инструкции на случай поражения. Отключив гарнитуру, я орал в телефон так, что у меня самого уши закладывало. Наилич невозмутимо продолжал гонять шайбу, а когда я перестал поднимать себя криками в воздух, выдал шоколадку из каких-то мегастратегических запасов. От неожиданности у меня даже инфаркт отменился.

Гол Ковальчука в овертайме – искра, буря, безумие. Первые минуты 3 вообще не помню, что нес в эфир. Судя по тому, что друзья в Москве потом поднимали тост «за единственного человека в стране, который в тот момент не сказал ни слова матом», внутренний цензор сработал в штатном режиме.

Вставленный в рамку протокол с автографами игроков и тренеров и клюшка Виталия Прошкина – мои главные артефакты и реликвии с того чемпионата. Поклон Сане Бедареву за то, что сначала помог с первым, а потом поделился трофеем из своей скромной коллекции», – написал комментатор в телеграм-канале.

«Мы не запирали игроков, не следили за ними. Дали возможность жить свободно». 15 лет назад Россия выиграла ЧМ в Канаде