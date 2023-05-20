Скворцов о финале ЧМ-2008: «Гол Ковальчука в овертайме – искра, буря, безумие. Первые минуты 3 вообще не помню, что нес в эфир»

Теги Сборная России по хоккею Виталий Прошкин Сергей Гимаев-старший Илья Ковальчук Сборная Канады по хоккею телевидение Александр Бедарев ЧМ по хоккею Роман Скворцов Хоккей

Роман Скворцов поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2008 между сборными России и Канады.

15 лет назад сборная России выиграла чемпионат мира в Квебеке. В финальном матче россияне обыграли сборную Канады (5:4 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил Илья Ковальчук. Главным тренером команды был Вячеслав Быков.

«Неужели 15 лет уже прошло, обалдеть...

Я по-прежнему не пересмотрел тот финал. Не поверите, всерьез опасаюсь, что не вывезут в третьем, или Ковальчук в овертайме попадет в штангу.

Та игра и мне далась нелегко. Я очень не хотел ехать на арену, меня трясло от напряжения и ответственности. А потом затрясло еще и от десятка чашек кофе, который я обычно не пью.

Наилич [Сергей Гимаев-старший] излучал спокойствие и безмятежность. Удивительный человек – то извергается не хуже вулкана Кракатау из-за небрежного оставления на синей линии, то не уходит в нирвану только из-за желания полюбоваться капелькой росы на лепестке какой-нибудь настурции.

Где-то в середине третьего периода из Москвы стали поступать инструкции на случай поражения. Отключив гарнитуру, я орал в телефон так, что у меня самого уши закладывало. Наилич невозмутимо продолжал гонять шайбу, а когда я перестал поднимать себя криками в воздух, выдал шоколадку из каких-то мегастратегических запасов. От неожиданности у меня даже инфаркт отменился.

Гол Ковальчука в овертайме – искра, буря, безумие. Первые минуты 3 вообще не помню, что нес в эфир. Судя по тому, что друзья в Москве потом поднимали тост «за единственного человека в стране, который в тот момент не сказал ни слова матом», внутренний цензор сработал в штатном режиме.

Вставленный в рамку протокол с автографами игроков и тренеров и клюшка Виталия Прошкина – мои главные артефакты и реликвии с того чемпионата. Поклон Сане Бедареву за то, что сначала помог с первым, а потом поделился трофеем из своей скромной коллекции», – написал комментатор в телеграм-канале. 

«Мы не запирали игроков, не следили за ними. Дали возможность жить свободно». 15 лет назад Россия выиграла ЧМ в Канаде

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20 комментариев

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Летучий финн
«Жизнь - лучший драматург! Знаете, нет у меня слов, хочется со всем этим паранормальным счастьем оказаться на необитаемом острове и улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта!»
+54
0
+54
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Vyacheslav Markosyan
Рома, вас с Сергеем Наиличем было всегда слушать одно удовольствие, я считаю вас лучшим хоккейным дуэтом комментаторов. Спасибо вам за все!
+49
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Super Bock
Ответ Летучий финн
«Жизнь - лучший драматург! Знаете, нет у меня слов, хочется со всем этим паранормальным счастьем оказаться на необитаемом острове и улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта!»
Прочитал голосом Скворцова 😊
+19
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Кеша
Гол был зрячий и чумовой . Илья вкатился от синей и в левую паутинку вложил так , что там без шансов . И полный транс тренерского штаба канадцев , игроков и болельщиков сборной Канады . И счастье в глазах наших игроков. Это было очень круто ! Ковальчук , конечно, один из лучших в истории отечественного хоккея .
+18
-2
+16
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Дмитрий Кутузов
15 лет уже прошло, а вроде вот только вчера это было... )
+12
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ivan-off
интересно, что для Скворцова было ярче - финал Евробаскета-07 или этот финал. я баскетбол люблю больше и победу в Мадриде считаю более великой, но Квебек запомнился все же сильнее. при схожей драматичности и раскладе (явные фавориты при своих трибунах) в Канаде это было больнее для хозяев. плюс хоккей я смотрел в кабаке в дичайшей атмосфере, а финал Евробаскета в 23:30 никто в спортбарах не показывал
+13
-2
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Alexander Nikolaev
Ответ Vyacheslav Markosyan
Рома, вас с Сергеем Наиличем было всегда слушать одно удовольствие, я считаю вас лучшим хоккейным дуэтом комментаторов. Спасибо вам за все!
так прямо напишите ему в комментах в телеграме по ссылке на источник. здесь он вряд-ли прочитает.
+4
-1
+3
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Кеша
Ответ Летучий финн
«Жизнь - лучший драматург! Знаете, нет у меня слов, хочется со всем этим паранормальным счастьем оказаться на необитаемом острове и улыбаться до тех пор, пока хватит ширины рта!»
Красавчик !
+3
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кракадил
А мы помним что ты говорил...
+3
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Поговорим о разном
Вот наверно бывают в жизни человека - такие моменты, которые никогда невозможно забыть. Моменты, которые болельщики помнят в мельчайших подробностях и даже если их разбудить среди ночи, а они ответят: кто и что делал, при каких обстоятельствах и многие разные детали события. Это тот случай наверно. Много раз записи пересматривала этого чемпионата. И до сих пор смотрю со слезами радости в глазах - как тогда у Ильи Ковальчука. И с эмоциями как у всех наших замечательных ребят тогда. Много времени прошло. И многое изменилось. А та радость в душе осталась и сегодня. И память о комментарии этого события - нашим замечательным дуэтом: Скворцов - Гимаев (старший).
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Alext
да, 2008 год был лучшим. Хотел бы вернуться в то время..
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PolarBear
Все эти моменты ( не помнит что он нёс, поступление из Москвы директив, как вести репортаж после поражения) говорят только о том, насколько не верили тогда в победу на чемпионатах мира, забыв полностью, что это такое за 15 долгих лет, победа в финале. Тем более в Канаде. Ведь все уже привыкли, как бы классно не играла сборная, ей всегда до победы чего то не хватит. То Бондра в финале 2002 года, то Свобода в финале Нагано 98,сколько было проигранныз казалось бы верных полуфиналов и четвертьфиналов. Вот и не верили до последнего
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kvint(ksk)
Один из самый недооцененных комментаторов , я считаю . Скворцов ведь еще и финал Евробаскета комментировал в 2007. Помню его прекрасные комментарии НБА с Гомельским мл еще на 7 тв. Ну а его фразы в 2008, стали уже «крылатыми»
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Коэн Варвар
Счастье действительно было паранормальным! Давненько такого уже не было
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Кино Музыка
Незабываемый гол. Спасибо, Илья.
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Максим Пузиков
Блин ну самим не надоело?одна единственная победа значимая.
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
сколько это будут вспоминать?
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Web_kz
"Хочется оказаться на необитаемом острове!" :))
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paty5
Ответ ivan-off
интересно, что для Скворцова было ярче - финал Евробаскета-07 или этот финал. я баскетбол люблю больше и победу в Мадриде считаю более великой, но Квебек запомнился все же сильнее. при схожей драматичности и раскладе (явные фавориты при своих трибунах) в Канаде это было больнее для хозяев. плюс хоккей я смотрел в кабаке в дичайшей атмосфере, а финал Евробаскета в 23:30 никто в спортбарах не показывал
Ох, не забыть мне то Евро. Тоже не в кабаке конечно, в больничке лежал, на следующее утро операция.. Волейболисты слили непонятным испанцам, а на баскет то и надежды не было особо. Как же я орал в окошко полвторого ночи ))
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