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Марченко дважды забил «Каролине» и стал 1-й звездой матча. У него 42 очка в 38 играх – повторение личного рекорда за сезон в НХЛ

Кирилл Марченко дважды забил «Каролине» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Коламбуса» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (4:3 Б). 

В активе 24-летнего россиянина стало 42 (16+26) очка в 38 играх в текущем сезоне при полезности «+19».

Марченко повторил свой личный рекорд результативности за сезон – в прошлой регулярке у него было 42 (23+19) очка в 78 играх. 

Сегодня Кирилл (23:10, 4:19 – в большинстве, «+2») отметился 5 бросками в створ (еще 3 – мимо створа), 2 перехватами и 1 силовым приемом.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКоламбус
logoКирилл Марченко
logoКаролина
logoНХЛ
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