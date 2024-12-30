Казахстан отыгрался с 2:4 против Словакии на МЧМ, забив 2 гола в меньшинстве после 5-минутного удаления на 56-й минуте

Казахстан отыграл две шайбы у Словакии в меньшинстве на МЧМ.

Сборная Казахстана уступила команде Словакии (4:5 ОТ) в матче МЧМ-2025.

По ходу игры казахстанская команда проигрывала 0:3 и 1:4.

В третьем периоде на 56-й минуте при счете 2:4 форвард сборной Казахстана Ассанали Саркенов был удален до конца матча, получив дисциплинарный штраф.

После этого Казахстан смог забросить дважды в меньшинстве и отыграться. На отсечке 56:37 Давлат Нуркенов отыграл один гол, а за 29 секунд до завершения третьего периода Кирилл Ляпунов перевел встречу в овертайм.

В овертайме Словакия одержала победу благодаря голу Максима Штрбака.

Казахстан проиграл третий матч подряд на турнире, но набрал первый балл и находится на четвертом месте в таблице группы B, опередив Швейцарию, у которой нет набранных очков после трех игр. Именно Казахстан и Швейцария проведут следующий матч между собой.